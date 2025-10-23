Haberler

Rapçi Can Storm, müziği bıraktığını duyurdu

Güncelleme:
Rap müziğin genç yeteneklerinden Can Storm, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif müzik kariyerini "gördüğü lüzum üzerine" sonlandırdığını duyurdu. Storm'un ani kararı, yeni albüm bekleyen hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Türkiye rap sahnesinin yükselen isimlerinden Can Storm, sosyal medya üzerinden yaptığı kısa bir açıklamayla aktif müzik kariyerini sonlandırdığını bildirdi. Sanatçının "gördüğü lüzum üzerine" bu kararı aldığını belirtmesi, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı. Türkiye'de rap müziğe yeni bir soluk getirmesi beklenen genç yeteneklerden Can Storm, beklenmedik bir karara imza attı. Herhangi bir ön duyuru yapmaksızın, profesyonel müzik yaşantısına nokta koyduğunu kamuoyuna açıkladı. Sanatçı, kararına ilişkin detaylı bir gerekçe sunmaktan kaçınarak yalnızca "gördüğü lüzum üzerine aktif müzik yaşamımı sonlandırma kararı aldım" demekle yetindi.

Bu sade ve net açıklama, özellikle kendisinden 2026 yılı içinde yeni bir albüm bekleyen dinleyici kitlesinde soru işaretleri yarattı. Rap camiasında gelecek vadeden bir isim olarak görülen Can Storm'un kariyerini neden bu şekilde aniden sonlandırdığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

