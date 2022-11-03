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Prens William'dan tüm dünyaya 'doğal yaşam' çağrısı

Magazin Haberleri

Galler Prensi William, Afrika'nın doğal mirasını korumaya adanmış isimsiz kahramanları onurlandırmak için Salı günü Londra'daki Hampton Court Sarayı'nda düzenlenen yıllık TUSK Koruma Ödülleri etkinliğine katıldı.

Galler Prensi William, Afrika'nın doğal mirasını korumaya adanmış isimsiz kahramanları onurlandırmak için Salı günü Londra'daki Hampton Court Sarayı'nda düzenlenen yıllık TUSK Koruma Ödülleri etkinliğine katıldı.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Prens Charles Londra Afrika Magazin Haberler

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