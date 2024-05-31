Popçu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullular'la buluştu
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde popçu, konuklarına müzik ziyafeti sundu. İnanırım parçasıyla başlayan sanatçı, eski ve yeni şarkılarının yanı sıra sevilen sanatçıların eserlerini de seslendirdi.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullular'la buluşan sanatçı, konuklarına müzik ziyafeti sundu.
Konserine 'İnanırım' parçasıyla başlayan popçu, eski ve yeni şarkılarının yanı sıra sevilen sanatçıların da eserlerini söyledi.