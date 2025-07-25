Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık

Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
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Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Olaylı gece hayatını geride bıraktığını söyleyen Nouma, "Artık diskolar yok, evden işe gidip geliyorum. O sayfaları kapattık," diyerek taksiyle evine döndü.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Cihangir'de görüntülendi. Bir dönemin olaylı gece hayatıyla adından söz ettiren Nouma, bu kez kameralara oldukça sakin tavırlarla yakalandı.

Muhabirlerin objektiflerine ilk anda şaşıran eski yıldız, esprili bir çıkış yaparak, "Baba korkuttun bizi. Artık öyle diskolar yok, yaşlandık. Evden işe, işten eve gidiyorum. Bizden geçti, o sayfaları kapattık," ifadelerini kullandı.

Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık!

Sabah'ın haberine göre, kariyerinin ardından İstanbul'un sakin yaşamını tercih eden Nouma, kısa sohbetin ardından sevgilisiyle birlikte taksiye binerek evinin yolunu tuttu. Eski futbolcunun, eğlence dolu günleri geride bıraktığı ve daha dingin bir hayat sürdüğü gözlendi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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