Özge Ulusoy'un güzellik sırrı sosyal medyanın diline düştü! Kimse inanamadı

Özge Ulusoy'un estetik yaptırmadığı iddiasıyla gündeme gelmesi ve güzellik sırrını açıklaması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Ulusoy, doğal halinden memnun olduğunu ve güzellik için su içmeye özen gösterdiğini belirtti. Ancak takipçileri bu açıklamalara şüpheyle yaklaşarak yorumlar yaptı.

GÜZELLİK SIRRIYLA GÜNDEM OLDU

Özge Ulusoy ise estetik yaptırmadığı iddiasında. Güzellik sırrını açıklayan Ulusoy "Her ne kadar 'çok estetik yaptırdı' deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum.

Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düştü.

Özge Ulusoy'un eski halleri ve geçmişten bugüne değişimi sosyal medyada paylaşılarak "Valla bende günde iki buçuk litre su içiyorum ama elmacık kemiklerime daha etki etmedi" yorumları yapıldı.

"ESTETİK YOK, BOL SU İÇİYORUM"

Özge Ulusoy yeni verdiği bir röportajda ise estetik yaptırmadığını belirtti. Güzellik sırrını açıklayan Ulusoy "Her ne kadar 'çok estetik yaptırdı' deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum.

Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü.

YORUM YAĞDI

Takipçileri ise "3 damacana su söyledim bakalım… 1 haftaya olurum gibi", "Valla ben de günde iki buçuk litre su içiyorum ama elmacık kemiklerime daha etki etmedi", "Dünyanın en büyük yalanının resmini çiz deseler sanırım bunu gösterirdim" şeklinde yorumlar yaptı.

Özge Ulusoy gündem olunca son halini paylaşarak "Gerektikçe botoks tavsiyem" dedi.