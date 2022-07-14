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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Evlendi

Snob Magazin - Magazin
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Evlendi

Oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun nikah töreni Almanya Karlsruhe'de gerçekleşti.

Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken Serkan Çayoğlu ise Levon kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etti.

Çift nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

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