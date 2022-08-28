Oyuncu Sinem Öztürk, annesini kaybetti

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, anne acısı yaşıyor. Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, hayata veda etti.

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37 yaşındaki oyuncu, acı haberi Instagram hesabından "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da (Bolu) defnedilecektir." sözleriyle duyurdu. Takipçileri, annesinin vefatıyla yıkılan Sinem Uslu'ya başsağlığı mesajları ile destek oldu.