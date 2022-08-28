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Oyuncu Sinem Öztürk, annesini kaybetti

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk'ün kanser tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, anne acısı yaşıyor. Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, hayata veda etti.

Oyuncu Sinem Öztürk, annesini kaybetti

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37 yaşındaki oyuncu, acı haberi Instagram hesabından "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da (Bolu) defnedilecektir." sözleriyle duyurdu. Takipçileri, annesinin vefatıyla yıkılan Sinem Uslu'ya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

Oyuncu Sinem Öztürk, annesini kaybetti

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