Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Siyasi içerikli mesajında terör ve ideoloji kavramlarına dikkat çeken Santırcıoğlu, "Pkk sempatizanlığı solculuk değildir. Siz kesin benden çok biliyorsunuzdur. Ateş düştüğü yeri yakar. Benim ateş dediğim şehit evlerine düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

"KONUŞ ABLAM KONUŞ"

Santırcıoğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;