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Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş
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Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya paylaşımında "PKK sempatizanlığı solculuk değildir" diyerek, şehit ailelerine dikkat çeken sert bir mesaj verdi. Kısa sürede gündem olan bu paylaşımla ilgili "Helal olsun. Böyle sanatçılarımızın çoğalması dileğiyle...", "Konuş ablam konuş" yorumları yapıldı.

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Siyasi içerikli mesajında terör ve ideoloji kavramlarına dikkat çeken Santırcıoğlu, "Pkk sempatizanlığı solculuk değildir. Siz kesin benden çok biliyorsunuzdur. Ateş düştüğü yeri yakar. Benim ateş dediğim şehit evlerine düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

"KONUŞ ABLAM KONUŞ"

Santırcıoğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Helal olsun.
  • Her solcu PKK sempatizanı değildir. Maalesef toplumda böyle bir algı yaratıldı.
  • Böyle oyuncu baş tacı...
  • Helal olsun. Böyle sanatçılarımızın çoğalması dileğiyle...
  • Bu kadın benim annem olabilir mi?
  • Çok haklı bir tespit...
  • Ağzın bal yesin emi ne güzel dedin.
  • Konuş ablam konuş doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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