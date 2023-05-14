Oy kullanan Serenay Sarıkaya, 106 bin TL'lik kombiniyle dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemleri devam ederken başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Sarıkaya'nın oy kullanmaya giderken giydiği ayakkabının 25 bin TL, çantasının da 77 bin TL olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Uzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya da oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na gitti.

106 BİN TL'LİK KOMBİN

Oyunu kullandıktan sonra "Heyecanlıyız, bayağı bir sıra bekledim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hepimize iyi gelecek olan olsun" diye konuşa güzel oyuncunun kombini de dikkat çekti. Etek ve botlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın kombinin fiyatı da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun tişörtü 3 bin TL, çantası 77,343 bin TL, botu ise 25,353 bin TL.