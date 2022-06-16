Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Bayülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu oyununun da bu ay sonuna ertelendiği öğrenildi.

Yoğun bir iş temposu bulunan58 yaşındaki başarılı şovmen Okan Bayülgen, önceki gün rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

BİR GÜN ARADAN SONRA İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak. Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü isim, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem'in başrolü paylaştığı Amadeus oyunundaMozart'ın hikayesi anlatılıyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Okan Bayülgen Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title