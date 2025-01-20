Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül törenine Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın göğsündeki silikonların patlaması damga vurdu. Talihsiz olay sonrası töreni koşarak terk eden Elissa, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Joy Awards ödül töreni, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Geceye Türk ve yabancı çok sayıda ünlü isim katıldı.

SİLİKONLARI PATLADI

Yıldızlar geçidinde talihsiz bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın silikonları patladı.

Silikonlarının patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Elissa, üzerine örttüğü siyah bir örtüyle törenden koşarak ayrıldı.