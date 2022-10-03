Üye Girişi
Haberi Paylaş

O Kız... ZEYNEP'İN ÇARESİZLİĞİ!

Magazin Haberleri

O Kız... ZEYNEP'İN ÇARESİZLİĞİ!

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi “O Kız” 4 Ekim Çarşamba akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

O Kız'ın ekrana gelecek olan 2. bölümünün konusu şöyle;

Zeynep'i hastaneye bırakan Ozan kızın hayatıyla ilgili tanık olduğu şeyler karşısında dehşete düşer.

Sitare ise ajansta işlerin kötüye gitmesi nedeniyle deliye dönmüştür.

Bu kötü durumun içinden çıkabilmek için Zeynep'e bir teklifte bulunacaktır.

Ve Ozan da ne kadar istemese de onunla birlikte hareket etmek zorundadır.

Sitare Zeynep'e kızın bütün problemlerini çözme vaadiyle özel bir teklifte bulunur.

Yaşadığı olaylar Zeynep'i çaresizliğe sürüklemiştir. Vereceği karar herkesin hayatını değiştirecektir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

O Kız Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title