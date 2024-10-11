Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında Türkiye'de yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde de domuz eti saptanması gündeme bomba gibi düştü.

Firma sahibi Yusuf Akkaş, yaptığı açıklamalarla işletmesi hakkındaki iddiaları reddetse de Tarım ve Orman Bakanlığı firmayı ''Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'' listesine aldı. Olayın yankıları sürerken Akkaş ile aynı sektörde boy gösteren Nusret Gökçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KALİTE HİÇBİR ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret açıklamasına da "Kalite hiçbir zaman pahalı değildir. Siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli" yazdı. Nusret'in bu paylaşımı domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gönderme olarak yorumlandı.