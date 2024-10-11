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Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme

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Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığının ortaya çıkmasının yankıları sürerken ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagram hesabından paylaştığı videoda ürünlerinde kullandığı et ve diğer malzemeleri ayrıntılarıyla gösteren Nusret, "Kalite hiçbir zaman pahalı değildir, siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli" notunu düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında Türkiye'de yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde de domuz eti saptanması gündeme bomba gibi düştü.

Firma sahibi Yusuf Akkaş, yaptığı açıklamalarla işletmesi hakkındaki iddiaları reddetse de Tarım ve Orman Bakanlığı firmayı ''Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'' listesine aldı. Olayın yankıları sürerken Akkaş ile aynı sektörde boy gösteren Nusret Gökçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KALİTE HİÇBİR ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret açıklamasına da "Kalite hiçbir zaman pahalı değildir. Siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli" yazdı. Nusret'in bu paylaşımı domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gönderme olarak yorumlandı.

Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Köfteci Yusuf Nusret Gökçe Gastronomi Instagram Magazin

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Yorumlar (13)

Alparslan Türkdoğan:

Sanki sen nesin, Ankara’da Nusretde yedik bir asgari ücretlinin maaşı kadar hesap ödedik, restorantından çıkarken ağzımızda sanki çöp yemiş gibi bir tat vardı.

75
5
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Ali:

Nusretin sattığı etler Şemsiye niteliğinde. girdi mi açılmayan cinsten. Etin Kg fiyatı bellidir milleti Kazıklamaya gerek yok Nusret hadi başka Kapıya.

68
3
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Atilla Han:

nusretçim seninki içinde çevirmeye giriyor

36
2
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halil daş:

SENİDE KIBLEYE DOĞRU ÇEVİRİRLER MERAK ETME AKILLI OL ADAMIN AKLINI ALIRLAR VALLA GİTMEYİN ABİ 1 AY KİMSE GİTMESİN BAKIN NASIL KAPATIYOR YAZIK YA 10 BİN 20 BİNLİRA ÖDEMEYİN

27
3
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Bayram Deniz:

Nusret etleri tokatladıkca yüzünde nur kalmamış farkındaysanız. :)

28
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Vatan:

sen tam bir dolandiricisi. zaten adam domuz etti veriyor sen hirsizlik yapiyorsun 10 olan seyi 50 ne farkin varki senin kimsin yani satavatci dolandirici

14
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Saint Joseph:

Gorgusuzlugun ve sonradan gormenin timsali nusret, hadi oradan! nusret denince akla hemen gorgusuzluk gelir

14
1
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İlhan Fırat:

Sen önce vergi öde sonra kınuş

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0
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Kemal Ağalı:

kalite hiç bir zaman pahalı değildir diyor... domuz eti dana etinden pahalıymış... bı düşündüm bunun kalitesini ..

3
0
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Yasef Behar:

Bu adamı hıc sevmem Mara sıra New York takı subesınden gecrrım içerı bıle gırmedım bır ara işcılerın bahsıslerını cebe atıyordu dıye New York’ta mahkemelık oldu

3
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