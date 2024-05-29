Nilüfer, Su Yeşili Elbisesiyle Sevenlerini Büyüledi

Sevenlerinin karşısına su yeşili elbisesiyle çıkan Nilüfer, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Yağmura aldırış etmeden konser alanının dolduran binlerce seveniyle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Nilüfer, muhteşem performansıyla sevenlerinin içini ısıttı.

Son dönemde kamuoyunda da oldukça tartışılan sokak hayvanlarını uyutma konusunda çok üzgün olduğunu ve aynı zamandan kızgın olduğunu dile getiren Nilüfer, "Bunun çözümünün hayvanların sadece kısırlaştırılarak olabileceğini" söyledi.

Konserinin ikinci bölümünde beyaz bir elbise ile sahneye çıkan Nilüfer, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun istek üzerine müzikseverleri kırmayarak bis yapan Nilüfer, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.