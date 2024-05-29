Üye Girişi
Haberler

Nilüfer, Su Yeşili Elbisesiyle Sevenlerini Büyüledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer, su yeşili elbisesiyle çıktığı konserde muhteşem performansıyla sevenlerini etkiledi. Ayrıca sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Sevenlerinin karşısına su yeşili elbisesiyle çıkan Nilüfer, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Yağmura aldırış etmeden konser alanının dolduran binlerce seveniyle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Nilüfer, muhteşem performansıyla sevenlerinin içini ısıttı.

Son dönemde kamuoyunda da oldukça tartışılan sokak hayvanlarını uyutma konusunda çok üzgün olduğunu ve aynı zamandan kızgın olduğunu dile getiren Nilüfer, "Bunun çözümünün hayvanların sadece kısırlaştırılarak olabileceğini" söyledi.

Konserinin ikinci bölümünde beyaz bir elbise ile sahneye çıkan Nilüfer, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun istek üzerine müzikseverleri kırmayarak bis yapan Nilüfer, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nilüfer Hayvan Hakları Müzik Magazin Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title