Haberler

Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeraltı dizisinde rol alan oyuncu Nilay Erdönmez, bir dönem hayranı olduğu Alman oyuncu Lars Eidinger’i izlemek için Berlin’e gittiğini açıkladı. Erdönmez’in samimi açıklamaları dikkat çekti.

Şu sıralar Yeraltı dizisinde rol alan Nilay Erdönmez, geçmişte yaşadığı bir hayranlık hikâyesini anlattı. Ünlü oyuncu, Alman aktör Lars Eidinger’e duyduğu hayranlık nedeniyle yurt dışındayken ani bir kararla Berlin’e gittiğini söyledi.

OYUNU İZLEMEK İÇİN BERLİN'E GİTTİ

Erdönmez, sadece Eidinger’in tiyatro oyununu izlemek için Berlin’e uçtuğunu belirterek, oyuncunun oyunda sahnede yer almamasına rağmen prömiyerde bulunmasının kendisi için yeterli olduğunu ifade etti.

TESADÜF KARŞILAŞMA

Tiyatro girişinde Lars Eidinger ile karşılaştığını anlatan Erdönmez, yanına giderek kendisinin de oyuncu olduğunu söylediğini ve hayatında ilk kez bir oyuncuyla fotoğraf çektirmek istediğini dile getirdi. Eidinger’in bu isteği kırmadığını da belirtti.

"BÜYÜ BOZULDU"

Nilay Erdönmez, oyuncunun zamanla çok popüler hale gelmesiyle birlikte hayranlığının azaldığını belirterek, daha az göz önünde olan ve gizemli kişilerin kendisine daha çekici geldiğini söyledi.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı