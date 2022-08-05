Nil Burak... 'GÜNERİ CİVAOĞLU AYAKKABIMDAN ŞAMPANYA İÇTİ!'

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nunGenel Yayın Yönetmenliğini Savaş Kalafat'ın yaptığı Al Sana Haber masasında Demet Akalın'ın bu hareketi konuşuldu.

Masadaki genel eğilim Demet Akalın'ın hata yaptığı yönündeydi.

Başak Çokan, Hakan Solaker, Seyhan Soylu, Gökay Kalaycıoğlu, Burçin Birben ve Nil Burak'ın olduğu masada, bir dönemler assolistin ayakkabısından şampanya içme ritüeli hatırlatıldı.

Tabii ki gözler Nil Burak'a çevrildi. Beylik soru "Nil Hanım sizin de ayakkabınızdan şampanya içildi mi?" şeklinde oldu…

Nil Burak istemeden de olsa geçmişteki bir anısını anlatınca, bilinmeyen bir magazin bombası ortaya çıktı.

Söz konusu anıda, halen aktif gazetecilik hayatını sürdürenönemli köşe yazarı Güneri Cıvaoğlu ve onunla Londra'da yaşananlar vardı. İşte o söyleşi:

Nil Burak "Güneri Civaoğlu ayağımdan şampanya içti."

Gökay Kalaycıoğlu "Güneri Civaoğlu'nun ayak bileği takıntısı vardı. Ayak fetişidir o."

Seyhan Soylu "Dandik mi yoksa pahalı bir şampanya mıydı?"

Nil Burak "Kaliteli bir şampanyaydı. Markasını hatırlamıyorum."

Seyhan Soylu"Nerede yaptı bunu?"

Nil Burak "Bir Londra seyahati diyelim."

Seyhan Soylu "Bu olay kaç yıl önce oldu?"

Nil Burak "Uzun yıllar önce. 30 yıla yakın bir zaman oldu sanırım. Anlatıyorum o zaman, dedikodu değil çünkü.

Arkadaşlarımla Londra'da Hilton otel de kalıyorduk.

Onlarda grup halinde siyasi görüşmelerle alakalı gelmişlerdi.Otelde karşılaştık.

Güneri Bey benim yanımdaki arkadaşlarımla da samimiydi.

O akşam hep birlikte yemeğe gidiyoruz dediler. Bir İtalyan restoranına gittik.

O olay orada oldu. Ayağımda çok şık bir ayakkabı vardı, ayak ayaküstüne attığımda, ayakkabımı çıkardı, şampanyayı içine döktü ve içti."

Gökay Kalaycıoğlu "Adam o kadar ayakkabını çıkartıyor 'sen ne yapıyorsun?' demedin mi?"

Nil Burak "Neden öyle bir şey söyleyeyim? Zaten görüyordum ne yaptığını. Olay tamamen bu şekilde oldu."