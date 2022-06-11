Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Ayrıldı Mı? - Haberler

Evlenecekleri beklenen geçtiğimiz günlerde nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan kötü haber geldi. Daha önce haklarında kıskançlık söylentisi çıkan çift bu sefer kesin olarak ayrıldı mı?

Yasak Elma dizisindeki Şahika karakteri ile çok sevilen Nesrin Cavadzade geçtiğimiz yaz sevgilisi Gökhan Alkan'dan evlilik teklifi almıştı. Evlenecekleri beklenirken çiftten ayrılık haberi geldi.

Gökhan Alkan sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yi takipten çıktı ve beraber çekilen fotoğrafları da sildi. Nesrin Cavadzade ise hala Gökhan Alkan'ı takip ediyor.

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