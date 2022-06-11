Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Ayrıldı Mı? - Haberler

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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Ayrıldı Mı?

Snob Magazin - Magazin
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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Ayrıldı Mı?

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ile ATV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisinde yer alan Gökhan Alkan ayrıldı. Alkan, Instagram hesaplarından Nesrin cavadzade'yi takipten çıkıp birlikte olan fotoğraflarını da sildi.

Evlenecekleri beklenen geçtiğimiz günlerde nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan kötü haber geldi. Daha önce haklarında kıskançlık söylentisi çıkan çift bu sefer kesin olarak ayrıldı mı?

Yasak Elma dizisindeki Şahika karakteri ile çok sevilen Nesrin Cavadzade geçtiğimiz yaz sevgilisi Gökhan Alkan'dan evlilik teklifi almıştı. Evlenecekleri beklenirken çiftten ayrılık haberi geldi.

Gökhan Alkan sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yi takipten çıktı ve beraber çekilen fotoğrafları da sildi. Nesrin Cavadzade ise hala Gökhan Alkan'ı takip ediyor.

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