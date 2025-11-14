Haberler

Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi Haber Videosunu İzle
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birçok başarılı projede yer alan ve özel hayatıyla da merak edilen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, dün akşam makyajsız ve doğal haliyle hastaneye girerken görüntülendi. Rahatsızlığı sorulduğunda, "Birazcık rahatsızlığım var" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

  • Nesrin Cavadzade dün akşam hastaneye girerken görüntülendi.
  • Nesrin Cavadzade 'Birazcık rahatsızlığım var' dedi.
  • Nesrin Cavadzade'nin sağlık durumuna ilişkin ek açıklama yapılmadı.

"Yasak Elma", "Bizim Hikaye" ve "Üç Kuruş" gibi yapımlardaki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu Nesrin Cavadzade, dün akşam makyajsız ve doğal haliyle hastaneye girerken görüntülendi. Rahatsızlığı sorulduğunda, "Birazcık rahatsızlığım var, çok sağ olun" dedi.

Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ekranların tanınan yüzlerinden Nesrin Cavadzade, "Bizim Hikaye", "Üç Kuruş" ve özellikle "Yasak Elma"da hayat verdiği Şahika karakteriyle hafızalara kazınmış bir oyuncu. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve gündelik halleriyle de merak edilen Cavadzade, sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor.

MAKYAJ SİZ VE DOĞAL GÖRÜNÜMÜYLE HASTANEDE GÖRÜNTÜLENDİ

2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncu dün akşam sağlık kontrolü için hastaneye girerken basın mensupları tarafından görüntülendi. Doğal ve makyajsız haliyle objektiflere yansıyan Cavadzade, gazetecilerin dikkatini çekti.

"BİRAZCIK RAHATSIZLIĞIM VAR"

Gazetecilerin "Geçmiş olsun, neyiniz var?" sorusunu kırmadan yanıtlayan Cavadzade, "Birazcık rahatsızlığım var, çok sağ olun" demekle yetindi. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu an için ek bir açıklama yapılmadı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜMİN KÜÇÜKAKIN:

makyajsız hali makyajlı halinden daha güzel.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

20 vatan evladına son görev
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Derince Limanında operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.