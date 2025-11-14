Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

"Yasak Elma", "Bizim Hikaye" ve "Üç Kuruş" gibi yapımlardaki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu Nesrin Cavadzade, dün akşam makyajsız ve doğal haliyle hastaneye girerken görüntülendi. Rahatsızlığı sorulduğunda, "Birazcık rahatsızlığım var, çok sağ olun" dedi.

Ekranların tanınan yüzlerinden Nesrin Cavadzade, "Bizim Hikaye", "Üç Kuruş" ve özellikle "Yasak Elma"da hayat verdiği Şahika karakteriyle hafızalara kazınmış bir oyuncu. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve gündelik halleriyle de merak edilen Cavadzade, sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor.

MAKYAJ SİZ VE DOĞAL GÖRÜNÜMÜYLE HASTANEDE GÖRÜNTÜLENDİ

2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncu dün akşam sağlık kontrolü için hastaneye girerken basın mensupları tarafından görüntülendi. Doğal ve makyajsız haliyle objektiflere yansıyan Cavadzade, gazetecilerin dikkatini çekti.

"BİRAZCIK RAHATSIZLIĞIM VAR"

Gazetecilerin "Geçmiş olsun, neyiniz var?" sorusunu kırmadan yanıtlayan Cavadzade, "Birazcık rahatsızlığım var, çok sağ olun" demekle yetindi. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu an için ek bir açıklama yapılmadı.