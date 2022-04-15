Nermin'in Enfes Mutfağı'nın Sunucusu Nermin Gül'den Kötü Haber

Kanal 7'de ekrana gelen Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül, özel hayatındaki üzücü gelişmeyi duyurdu.

"EVLİLİĞİMİ SONLANDIRDIM"

3 çocuğu olan Nermin Gül, tekstil firmasında faaliyet gösteren eşi Suat Öztürk'ten boşandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Canlı yayınımda çok soruldu. 2021'in ocak ayında anlaşmalı bir şekilde evliliğimi sonlandırdım. Bu da son cevap olsun" dedi.

NERMİN GÜL KİMDİR?

Boşnak göçmeni bir ailenin kızı olan Nermin Gül, 1983 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken çalışmaya başladı. 20 yıllık evli olan Nermin Gül'ün bir kız, iki erkek olmak üzere 3 çocuğu var.

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi olan Nermin Gül, TRT 1 kanalında yayınlanan "Misafirim Var" adlı Yemek programıyla adını geniş bir kitleye duyurdu.

Şu sıralar Kanal 7'de ekrana gelen 'Nermin'in Enfes Mutfağı' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

NERMİN GÜL NEDEN BOŞANDI?

Nermin Gül, 20 yıllık eşi Suat Öztürk'ten Ocak 2021'de boşandığını duyurdu. Gül'ün bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.