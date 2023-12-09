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Ne Gemiler Yaktım'ın 2. bölümünde Yasemin, Fidan ve Zeynep'i arıyor

9 Aralık 2023 23:11 Son Güncelleme: 23:12 Abone Ol

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.