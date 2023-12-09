Üye Girişi
Haberler

Ne Gemiler Yaktım'ın 2. bölümünde Yasemin, Fidan ve Zeynep'i arıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

Ne Gemiler Yaktım'ın 2. bölümünde;

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar.

Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır.

Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ne Gemiler Yaktım Televizyon Dizi Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title