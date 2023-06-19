Nazar boncuklu bileklik satan kişi, balya balya para kazandı

Bir internet sitesinde nazar boncuklu bileklik satan kişinin kazandığı paralar sosyal medyada gündem oldu. Gelen sayısız siparişi ve balyayla kazandığı paraları paylaşan kullanıcının videosuna adeta yorum yağdı.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen videonun konusu bir internet sitesinde nazar boncuklu bileklik satan kişinin kazandığı paralar...

"MEVLAM YÜRÜ YA KULUM DEMİŞ"

Yaptığı işten balya balya kazandığı paraları paylaşan girişimcinin videosu kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Videonun altına "Mevlam yürü ya kulum demiş" şeklinde yorumlar yapıldı.