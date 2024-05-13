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Nazan Öncel Konya'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

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Anlamlı şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran pop müziğin kraliçesi, hayranlarının eşliğinde eserlerini seslendirdi. Pek çok sürprize gebe olan konserde, 'Dostlar Kahvesi' şarkısına ilk kez Konya'da yer verildi. Kendisine coşkuyla eşlik eden binlerce sevenine ise yeni teklisini müjdeledi. 'Yakında Yes Patates geliyor hazır olun' dedi. Usta sanatçı, annesi Raziye Hekim için yazdığı 'Anne Ben İnsan oldum' şarkısını söyledikten sonra Konyalı müzikseverlerin Anneler Günü'nü içtenlikle kutladı. Dinleyicileriyle sohbet eden Nazan Öncel, istek şarkıların ardı arkası kesilmeyince 'Hepsini okumaya kalksak üç hafta buradan çıkamayız' şakasıyla sevenlerini güldürdü. Sahnede devleşirken ruha dokunan sesi, enerjisi ve danslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Son albümü Kara Plak-Geceye Bir Şarkı'da yer alan 'Esme' eserini seslendirdikten sonra dinmeyen alkışlar üzerine 'Geceler Kara Tren, 'Gidelim Buralardan' ve 'İmdat' ile devam etti. Bu şarkısıyla coğrafyamızın karanlıklar içinde kalan kadın kaderine ışık tuttu. 'Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Ece Çiçek'ler solmasın' mesajı ile dakikalarca alkışlandı, salonda duygulu anlar yaşandı. Sahne kostümlerini bizzat tasarlayan Öncel, konserinde kostümüyle göz kamaştırdı. Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahnesi'ni hıncahınç dolduran dinleyicilerin kıyamet gibi alkışlarıyla salondan ayrıldı.

Anlamlı şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran pop müziğin kraliçesi, hayranlarının eşliğinde eserlerini seslendirdi. Pek çok sürprize gebe olan konserde, "Dostlar Kahvesi" şarkısına ilk kez Konya'da yer verildi.

Kendisine coşkuyla eşlik eden binlerce sevenine ise yeni teklisini müjdeledi. "Yakında Yes Patates geliyor hazır olun" dedi. Usta sanatçı, annesi Raziye Hekim için yazdığı "Anne Ben İnsan oldum" şarkısını söyledikten sonra Konyalı müzikseverlerin Anneler Günü'nü içtenlikle kutladı.

Dinleyicileriyle sohbet eden Nazan Öncel, istek şarkıların ardı arkası kesilmeyince "Hepsini okumaya kalksak üç hafta buradan çıkamayız" şakasıyla sevenlerini güldürdü. Sahnede devleşirken ruha dokunan sesi, enerjisi ve danslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Son albümü Kara Plak-Geceye Bir Şarkı'da yer alan "Esme" eserini seslendirdikten sonra dinmeyen alkışlar üzerine "Geceler Kara Tren, "Gidelim Buralardan" ve "İmdat" ile devam etti. Bu şarkısıyla coğrafyamızın karanlıklar içinde kalan kadın kaderine ışık tuttu.

" Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Ece Çiçek'ler solmasın" mesajı ile dakikalarca alkışlandı, salonda duygulu anlar yaşandı. Sahne kostümlerini bizzat tasarlayan Öncel, konserinde kostümüyle göz kamaştırdı.

,Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahnesi'ni hıncahınç dolduran dinleyicilerin kıyamet gibi alkışlarıyla salondan ayrıldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Münevver Karabulut Özgecan Aslan Anneler Günü Nazan Öncel Selçuklu Konya Magazin Güncel Haberler

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