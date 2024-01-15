Nazan Öncel Bursa konserini erteledi
Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 nedeniyle Bursa konserini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
'Arkadaşlar covid oldum yatıyorum, hal böyle olunca Çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. Önce sağlık dediğiniz için anlayışınıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Nazan O¨ncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderi
Nazan O¨ncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderi