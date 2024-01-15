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Nazan Öncel Bursa konserini erteledi

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Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 nedeniyle Bursa konserini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

'Arkadaşlar covid oldum yatıyorum, hal böyle olunca Çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. Önce sağlık dediğiniz için anlayışınıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Nazan O¨ncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nazan Öncel Bursa Sanat Müzik Magazin Güncel Haberler

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