Mirkelam... ANNESİNİ KAYBETTİ!
Magazin Haberleri
Şarkıcı Mirkelam’ın annesi Fatma Necla Hacaloğlu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Şimdi ise Mirkelam cephesinden acı haber geldi.
Bir dönemin aranan isimlerinden Mirkelam, bir süredir tedavi gören annesinin ölümüyle sarsıldı.
Fatma Necla Hacaloğlu'nun cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak Cenaze namazının ardından defnedildi.
Mirkelam ve annesi, geçtiğimiz aylarda özel bir hastane çıkışı görüntülenmişti.
Şarkıcı, gazetecilerin sorularına "Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz" yanıtını vermişti.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin