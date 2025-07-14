Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu

Ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, dolandırıcıların hedefindeki son isim oldu. Sosyal medyada karşısına çıkan sahte forex yatırım reklamıyla başlayan süreç, milyonlarca liralık bir dolandırıcılık vakasına dönüştü.

Reklam aracılığıyla iletişime geçen dolandırıcılar, Doğulu'ya güven veren profesyonel bir yatırım ara yüzü sundu. Ardından kendisini "danışman" olarak tanıtan kişilerle irtibat kurdular. İddiaya göre bu kişiler, yatırım vaadiyle Doğulu'dan ilk etapta tam 12 milyon lira talep etti.

Show'un haberine göre, yüksek kazanç beklentisiyle parayı aktaran Doğulu, ilk etapta herhangi bir şüphe duymadı. Ancak bir süre sonra tekrar aranan sanatçıdan yeniden para istenmesi üzerine durumun farkına vardı. Hemen harekete geçen Doğulu, polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.

Yapılan teknik incelemelerde, Doğulu'dan alınan paranın beş farklı yabancı borsa üzerinden yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Dijital cüzdanlar ve işlem platformları üzerinde kapsamlı bir takip başlatan polis ekipleri, dolandırıcıların izini sürmeye devam ediyor.

YAŞANANLARI DOĞRULADI

Olayla ilgili konuşan Ozan Doğulu, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi, "Olay ne yazık ki gerçek. Bu üzücü olay vesilesiyle tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olmalarını umuyorum."