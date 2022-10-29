Üye Girişi
Haberi Paylaş

Plajda görüntülenen ünlü fenomen, tanga bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti

Magazin Haberleri

Amerikalı ünlü fenomen Chantel Jeffries, Miami'de denizin keyfini sürerken ten rengi tanga bikinisiyle objektiflere poz verdi. Kıvrımlarını göstermek için elinden geleni yapan Jeffries, meraklı bakışları üzerinde topladı.

Dünyaca ünlü Amerikalı fenomen Chantel Jeffries, Miami'de deniz kenarında güneşlenirken ten rengi tanga bikinisiyle görüntülendi.

MERAKLI BAKIŞLARIN ODAĞI OLDU

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, düzgün kıvrımlarını sergilemek için elinden geleni yaptı. Chantel, dekoltesini göstermek için minik tanga bikinisiyle yalın ayak sahilde gezinirken, meraklı bakışların odağı oldu.

İşte Jeffries'ın pozları:

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Miami Cinsellik Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title