Plajda görüntülenen ünlü fenomen, tanga bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti
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Amerikalı ünlü fenomen Chantel Jeffries, Miami'de denizin keyfini sürerken ten rengi tanga bikinisiyle objektiflere poz verdi. Kıvrımlarını göstermek için elinden geleni yapan Jeffries, meraklı bakışları üzerinde topladı.
Dünyaca ünlü Amerikalı fenomen Chantel Jeffries, Miami'de deniz kenarında güneşlenirken ten rengi tanga bikinisiyle görüntülendi.
MERAKLI BAKIŞLARIN ODAĞI OLDU
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, düzgün kıvrımlarını sergilemek için elinden geleni yaptı. Chantel, dekoltesini göstermek için minik tanga bikinisiyle yalın ayak sahilde gezinirken, meraklı bakışların odağı oldu.
İşte Jeffries'ın pozları:
Kaynak: Snob Magazin / Magazin