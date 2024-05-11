Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesiyle ilgili duruşma tarihini açıkladı

Annesi ile ilgili olan duruşma tarihini de paylaşan Nebioğlu "Sesiniz olmaya geliyoruz çocuklar" diyerek herkese gözdağı verdi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu annesi ile ilgili duruşma tarihini duyurdu. Ünlü oyuncu Metin Akpınar'a babalık davası açarak gündemi meşgul eden ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'nın duruşma tarihini duyurarak "17.07.2024 Duruşma günümüz belli olmuştur. Sesiniz olmaya geliyorum çocuklar " dedi.

ANNESİNDEN GELEN MEKTUBU PAYLAŞTI

Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'nın mektubunu paylaştı. Annesinden gelen mektubu paylaşan Nebioğlu "Gazeteciye yazdığın mektubundan son sayfanın son paragrafı.Son sayfayı kimseye göstermedim Annem. Mektubunu senin yazmadığını düşünüyorlarmış" diyerek duruşmada mektubu delil olarak mahkemeye sunacağını söyledi. Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'ya ailesinden gelen mesajı da iletti. Nebioğlu " Ailemin sana bir mesaji var Sofi. O kötü insanların kalplerini biliyoruz, kızımızın en güzel yaşlarında ne yıkımlar yaşattıklarını onu nasıl toparlamaya çalıştığımızı sadece biz biliyoruz. Sana neler yapmış olduklarını tahmin ediyoruz ve bugünlerde asla onlara inanmıyoruz dediler " dedi.