Melisa Aslı Pamuk, soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi. Bu hamle, evlendiler olarak yorumlandı.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçen yazdan bu yana aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce de sevgilisinin yanına yerleşmişti.
Melisa Aslı Pamuk'tan kafaları karıştıran bir hamle geldi.
Pamuk, sosyal medya hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.
Oyuncunun bu hamlesi "Evlendiler" olarak yorumlandı.