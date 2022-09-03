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Melike Şahin konserine, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın dansı damga vurdu

Magazin Haberleri

Eylül ayı konserleri kapsamında açılışını yaptığı İstanbul Açık hava Tiyatrosu'nda sahne alan Melike Şahin'in konserine, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın dansı damga vurdu.

Şarkıcı Melike Şahin,İstanbul Açık hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Konuk olarak katıldığı görülen Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisi, danslarıyla geceye damga vurdu. O anlar saniye saniye çevredekilerin kamerasına yansıdı.

İSKOÇYA'NIN MİLLİ KIYAFETİYLE VERDİKLERİ POZ ÇOK KONUŞULDU

İkilinin İskoçya'ya gitmesinin ardından sosyal medyada en konuşulanları arasına yer aldı. Yılmaz ve Kaygılaroğlu'nun İskoçya'nın milli kıyafeti kilt giyerek verdikleri poz çok beğenilmişti.

BU SEFER DE KARŞILIKLI OYNADILAR

Yılmaz ve Kaygılaroğlu, Melike Şahin'in sahne aldığı konserde yeniden bir araya geldi. 'Fesuphanallah' şarkısının söylendiği sırada ikili karşılıklı oynayarak şarkıya eşlik etti. O anlar, konseri izlemeye gelen seyirciler tarafından böyle görüntülendi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Melike Şahin Cem Yılmaz Magazin Haberler

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