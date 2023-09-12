MasterChef 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı All Star'a Katılmayacak

MasterChef All Star'ın çekimleri hız kesmeden sürerken; eski yarışmacılar da kadroya dahil olmaya devam ediyor. Yarışmaya katılıp katılmayacağı merak edilen MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, bir video yayımlayarak All Star'da olmayacağını söyledi.

Masterchef All Star'ın çekimleri hız kesmeden sürerken; eski yarışmacılar da kadroya dahil olmaya devam ediyor.

Yarışmaya katılıp katılmayacağı merak edilen MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, bir video yayımlayarak All Star'da olmayacağını söyledi.

"AYNI ŞEYİ İKİ KERE YAPMAM"

Yarışmadan sonra kendi restoranını açan Serhat Doğramacı, takipçilerinden gelen sorular üzerine bir video yayımlayarak neden yarışmaya dönmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

"MasterChef All Star'a katılmıyorum. Neden bunu açıklamam gerekti onu da anlamış değilim ama herhalde 1-2 sayfa paylaşınca kafa karışıklığı oluştu diye düşünüyorum.

Benim yolum uzun. MasterChef çok güzel bir program, bana çok şey kattı. Beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi iki kere tekrarlamak gibi bir şeyim asla olmadı."

"ALL STAR'A KATILMAYACAĞIM"

Doğramacı, "Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ondan sonra da All Star'a katılmak istemiyorum diye. O da tabi gülerek 'Sen bir kazan da ondan sonra bakarız.' demişti.

Ama benim kararım hiçbir zaman değişmedi arkadaşlar. All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Şeflere de kolaylıklar diliyorum" dedi.