Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Haber Videosunu İzle
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Ünlü rapçi Lvbel C5, konser esnasında pilates topuna şut çekerek şov yapmaya kalktı. Top, o anları kayda alan bir hayranının cep telefonuna isabet etti. Hayranı o anları, "Bana bir telefon borcun var." diyerek paylaştı.

  • Lvbel C5'in konserinde sahneye attığı pilates topu, bir hayranın cep telefonuna isabet ederek cihazın hasar almasına neden oldu.
  • Mağdur hayran, sosyal medyada kırılan telefonunu göstererek 'Bana bir telefon borcun var' notuyla sanatçıya seslendi.
  • Lvbel C5'in konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Ünlü rapçi Lvbel C5'in konserindeki sahne şovu, bir hayranı için beklenmedik bir zararla sonuçlandı. Sahne üzerindeki pilates topuna sert bir şut çeken şarkıcı, o anları kayda alan bir izleyicisini hedef aldı. Hızla tribüne yönelen top, hayranının elindeki cep telefonuna isabet ederek cihazın hasar almasına neden oldu.

"BANA BİR TELEFON BORCUN VAR"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan mağdur hayran, kırılan telefonunu göstererek sanatçıya seslendi. Paylaşımına "Bana bir telefon borcun var" notunu düşen genç izleyicinin bu sitemi kısa sürede gündem oldu.

vbel C5 cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları sanatçının zararı karşılayıp karşılamayacağını merakla bekliyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
