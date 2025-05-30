Limp Bizkit 14 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek

Limp Bizkit 14 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek
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Gökhan HEBEPCİ-İSTANBUL, NU Metal'in ikonik grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra 17 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek.

Gökhan HEBEPCİ-İSTANBUL, NU Metal'in ikonik grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra 17 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek.

Fred Durst önderliğinde 1994 yılında Florida'da kurulan Limp Bizkit, 17 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina Arena'da sevenleriyle buluşacak. En son 2011 yılında düzenlenen Rock'n Coke festivalinde sahne alan Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra ilk konserini İticket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirecek.

1994 yılında Florida'da kurulan Limp Bizkit, 90'ların sonu ve 2000'lerin başında müzik dünyasını derinden etkileyen gruplardan biri oldu. Metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla nu metal akımının öncüsü haline gelen grup, milyonlara ulaşan albüm satışları ve asi duruşlarıyla bir dönemin kült figürüne dönüştü. Hit şarkılar Nookie, Break Stuff, My Way, Rollin' ve Behind Blue Eyes, hem radyo listelerinde hem de müzik televizyonlarında dönemin en popüler parçalarına haline geldi. 30 yıldır müzik dünyasının içinde yer alan Limp Bizkit'in konser biletleri 2 Haziran Pazartesi günü İticket ve Bubilet'te satışa çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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