Kuzeyin Oğlu, En Beğenilen Bölümleriyle Kanal D'de

KUZEYİN Oğlu, Volkan Konak'ın sevilen şarkılarının, şiirlerinin anısına bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği, sunuculuğunu ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak'ın üstlendiği sevilen müzik programı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', en beğenilen bölümleriyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak.

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikayeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak'ın sevilen programı birbirinden ünlü konuklarıyla Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

Kuzeyin Oğlu bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.