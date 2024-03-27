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Kül Masalı'nın altıncı bölümünde neler olacak?

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Kül Masalı'nın altıncı bölümünde neler olacak:

Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için çok sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir.

Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler.

Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir.

Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.

Komiser yardımcısı Müge'nin hedefinde ise Jale'nin kaybının ardındaki en büyük şüpheli Erhan vardır. Nihayetinde kendini tüm yaşananların dışında tutmaya çalışan Erhan'ın aslında hiç de dürüst davranmadığını sarsıcı bir şekilde öğreniriz.

Son olarak beklenmedik bir anda Giraylı köşküne gelen davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük sırrı ortaya çıkarıp tüm ailenin üzerinde bir bomba etkisi yaratırlar.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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