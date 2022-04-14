Kourtney Kardashian ve Travis Barker 'sade bir düğün istiyor' - Haberler

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Kourtney Kardashian ve Travis Barker 'sade bir düğün istiyor'

DailyMotion.com - Magazin
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Bir süre önce evlendikleri düşünülen ancak sonrasında törenlerinin sadece eğlence amaçlı yapıldığı öğrenilen Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın aile arasında sade bir düğün daha istediği ortaya çıktı.

Bir süre önce evlendikleri düşünülen ancak sonrasında törenlerinin sadece eğlence amaçlı yapıldığı öğrenilen Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın aile arasında sade bir düğün daha istediği ortaya çıktı.

DailyMotion.com / Magazin

Kourtney Kardashian, Travis, Düğün, Magazin, Haberler

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