Kourtney Kardashian ve Travis Barker 'sade bir düğün istiyor'
DailyMotion.com - Magazin
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Bir süre önce evlendikleri düşünülen ancak sonrasında törenlerinin sadece eğlence amaçlı yapıldığı öğrenilen Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın aile arasında sade bir düğün daha istediği ortaya çıktı.
Bir süre önce evlendikleri düşünülen ancak sonrasında törenlerinin sadece eğlence amaçlı yapıldığı öğrenilen Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın aile arasında sade bir düğün daha istediği ortaya çıktı.
DailyMotion.com / Magazin