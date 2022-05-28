Aldığı kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, migren tedavisi gördüğünü anlattı: 100 kilo olayım ama yeter ki ağrılardan kurtulayım - Haberler

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, diğer ünlülerin aksine önceki gün verdiği konserine eşofman giyerek çıktı. Kıyafet tercihinden dolayı eleştirilen şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunundan bahsetti.

"100 KİLO OLAYIM AMA YETER Kİ ŞU AĞRILARDAN KURTULAYIM"

Bir alışveriş merkezinden çıkarken ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Demet Akalın, konserinde tercih ettiği kıyafet hakkında konuştu. 1,5 aydır migren tedavisi gördüğünden bahseden şarkıcı, "Çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. Beş profesör gezdim. Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah düşmanımın bile başına böyle bir ağrı vermesin.