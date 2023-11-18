Kod Adı Kırlangıç... ASPAR VE EKİBİ BİLGİ PEŞİNDE!

Mahallede kurdukları gizli teknoloji üssünde kendi dronlarını tasarlayan gençlerin hikayesini ekranlara taşıyan "Kod Adı Kırlangıç"ın, 19 Kasım Pazar günü saat 17: 45'te yayınlanacak olan ikinci bölümünde neler olacak:

Selim'in mahalleye taşındığını, Kırlangıç grubunu yarışa hazırlayacağını duyan Şirket, Aspar'a görev verir. Aspar, Selim ve Yiğit Efe'nin çalışmalarını takip edecek, proje hakkında bilgi toplayacak ve Şirket'e rapor edecektir.

Selim ekibe, projeye çalışmak için bir mekana ihtiyaçları olduğunu söyler. Çocuklar Selim'den habersiz mekan aramaya başlarlar. Ayşe, ekibe destek olmaya karar verir ve Yiğit Efe'nin anne babasından kalma ofisi yıllar sonra ilk defa açar. Bu sürpriz Selim ve Kırlangıç ekibine büyük motivasyon olur.

Aspar ise mahallenin çocuklarından Şahin ve Müge'yi yanına çekerek kendi ekibini kurar. Aspar ve ekibi Kırlangıç projesine dair bilgi toplayabilecek mi?

Ekibi yeni ofiste hangi sürprizler bekliyor? Mahalledeki yeni olaylar, çocukların proje heyecanı ve sürpriz gelişmeler, ikinci bölümde Kod Adı Kırlangıç'ta…