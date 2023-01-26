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Kızılcık Şerbeti... 'YUVAM KİMİN YÜZÜNDEN YIKILIYORMUŞ BULDUM!'

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Kızılcık Şerbeti... 'YUVAM KİMİN YÜZÜNDEN YIKILIYORMUŞ BULDUM!'

“Kızılcık Şerbeti” 14. bölümüyle 27 Ocak Cuma saat 20.00’de Show TV’de.

Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden üçüncü tanıtım izleyicilerle buluştu.

Kıvılcım ve Ömer arasındaki buzların yavaş yavaş erimeye başladığı tanıtımda Leman, Ömer'in hayatındaki kadını bulmak için harekete geçiyor.

Ünal Ailesi'nin karşısına geçen Leman, "Yuvam kimin yüzünden yıkılıyormuş buldum" diyerek herkesi şoke ederken akıllara "Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisi açığa çıkacak mı?" sorusu geliyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Gold Film Yuvam Ömer Magazin Haberler

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