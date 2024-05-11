Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o

Ekranların en çok izlenen yapımlarından bir olan Kızılcık Şerbeti'nden yine çok konuşulacak hamle. Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin dün gece yayınlanan 63. Bölümünde çok tartışılacak bir sahne yer aldı.

ATATÜRK SAHNESİ OLAY OLDU

Her bölümüyle büyük ses getiren dizinin son bölümüne "Atatürk" sahnesi damga vurdu. Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin o anlarına beğeni yorum yağdı.

"AKSESUAR DEĞİL O"

Dizideki Kıvılcım karakterinin odasına Atatürk portresi koyması bir çalışan tarafından "aksesuar" olarak nitelendirildi. Kıvılcım karakteri ise "Aksesuar değil o. Her şirkette olması gereken bir portre. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur" şeklinde bir yanıt verdi.

YORUM YAĞDI

Büyük ilgiyle takip edilen dizideki bu sahneye "Kıvılcım Arslan diyeceksiniz! Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük savunucularından. Helal olsun sana kadın", "Kıvılcım'dan razıyım ben", "Diziyi izlemiyorum ama sırf şu sahne için tebrikler" gibi yorumlar yapıldı.