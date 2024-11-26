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Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir ayrılık daha

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Kızılcık Şerbeti dizisine Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından Cemal rolüyle dahil olan Fırat Çelik de veda ediyor.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir ayrılık daha

İKİ İSİM AYRILMIŞTI

Dizinin üçüncü sezonu da adından söz ettiriyor. Bu sezon yeni oyuncularla ilgili beklenmedik durumlar yaşanmıştı. İlk olarak Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez diziden ayrılmıştı. Bu durum özellikle Kaan Taşaner tarafından pek de hoş karşılanmadı ve diziye girmesinden "pişmanlık" olarak bahsetmesine yol açtı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir ayrılık daha

FIRAT ÇELİK DE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Cemal rolüyle dahil olan Fırat Çelik de diziye veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir ayrılık daha
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Şu diziler sayesin de insanlar modern hayatı yaşamadan tiksindi çok şükür İslam yeniden yeşeriyor bunu görüyorum

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

Biz millet olarak ahlaksiz dizileri sahneleri izlersek dizi sektoru dahada ileriye gider oysa izlemezsem reyting duser o zaman ahlakli sahneler diziler crkmeye baslarlar. Hem ahlak disi seyler seyredelim hemde sikayet edelim olmaz hic seyretmiyeceksin ki belki akillari duzelir duzgun film dizi cekerler.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

islama karşı olan bu dizide oynayanların başına garip şeyler geliyor çok şükür

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