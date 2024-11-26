Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir ayrılık daha

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor.

İKİ İSİM AYRILMIŞTI

Dizinin üçüncü sezonu da adından söz ettiriyor. Bu sezon yeni oyuncularla ilgili beklenmedik durumlar yaşanmıştı. İlk olarak Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez diziden ayrılmıştı. Bu durum özellikle Kaan Taşaner tarafından pek de hoş karşılanmadı ve diziye girmesinden "pişmanlık" olarak bahsetmesine yol açtı.

FIRAT ÇELİK DE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Cemal rolüyle dahil olan Fırat Çelik de diziye veda ediyor.