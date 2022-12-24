Kızı Aleyna Tilki'ye rakip olan Havva Öztel, gelinlik giyip Yıldız Tilbe'nin şarkısını okudu

Aleyna Tilki'nin kendisi gibi şarkıcı olmaya karar veren annesi Havva Öztel, bu sefer de Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" şarkısını okudu. Öztel, şarkıya bir de gelinlik giydiği klip çekti.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sesi ve şarkılarıyla dünyaya açılırken ailesi de sanat sektörüne girmeye başladı. Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki oyunculuk yaparken annesi de şarkıcı olmaya karar verdi. "Seni Kalbimden Kovdum" isimli şarkısıyla müzik piyasasına giren Öztel, bu sefer de Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendirdi.

KLİBİNDE GELİNLİK GİYDİ

Paylaşımların yanı sıra sesiyle dikkat çeken 44 yaşındaki Öztel, sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait olan "Unutamazsın Beni" şarkısını okudu. Öztel, yeni şarkısı için bir de gelinlik giydiği bir klip çekti. Kısa sürede şarkısı ve klibiyle gündem olan Öztel, Instagram hesabından gelen tebrik paylaşımlarına da cevap vermeyi ihmal etmedi. Şarkıları milyonlar tarafından dinlenen Aleyna Tilki de Instagram hesabından paylaşım yaparak annesine destek oldu.