Kim Milyoner Olmak İster'deki büyük ödül revize mi edildi? Konuşulan rakam hayli yüksek
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ATV'de yayınlanan ve uzun yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programındaki büyük ödülün revize edildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama yeni rakamın 5 milyon TL olacağı söylentisi var.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda 1 milyon TL olarak verilen büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncelleneceği öne sürüldü.
TL'DEKİ DEĞER KAYBI MI NEDEN OLDU?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda büyük ödülün 5 milyon TL olarak güncellenmesinde Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkili olduğu konuşuluyor.
GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA
Yeni sezon tanıtımı çekilen yarışmadaki büyük ödül miktarının 5 milyon TL'ye yükseltildiği iddialarıyla ilgili gerek kanaldan gerekse yapımcıdan henüz bir açıklama yapılmadı.