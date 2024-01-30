Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Sena Erol, matematik sorusunda zor anlar yaşayarak elendi. Erol'un yanlış cevap verdiği sorunun hatalı olduğu ortaya çıktı.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Önceki akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmaz İster'de Sena Erol isimli yarışmacıya "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusu soruldu. Cevabı bulmakta zorlanan yarışmacı soruya 102 yanıtını vererek elendi. Sorunun doğru yanıtı ise 103 olarak açıklandı. Basit olarak görülen soru kısa sürede sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi. Birçok kullanıcı "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının" 987 olduğunu söyleyerek sorunun yanlış olduğunu belirtti.