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Kerimcan Durmaz tahliye edildi, arkadaşı sevince boğuldu

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Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı soruşturmasında ilk duruşmada tahliye edilirken, adliyede bekleyen arkadaşı Samet Liçina'nın sevinci dikkat çekti.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, Kerimcan Durmaz için tahliye kararı verildi.

KERİMCAN'IN ARKADAŞI TAHLİYE KARARIYLA HAVALARA UÇTU

Durmaz'la ilgili çıkacak kararı yakın arkadaşları da adliyede bekledi. Tahliye kararını öğrenen Kerimcan Durmaz'ın arkadaşı Samet Liçina sevince boğuldu. Liçina'nın, "Arkadaşım tahliye" diye bağırdığı görüldü.

İDDİANAMEDEN

İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit belirtildi. İddianamede, Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu aktarıldı. Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getirilen Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kerimcan Durmaz tahliye edildi, arkadaşı sevince boğuldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıASar Gnc:

vallahi cok enteresan olan 2 ayri dünyalarin insanlari sarmas dolas. kerimcanin ailesi kapali, kerimcan malum. zor bisey aile icin Allah yardim etsin

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Haber YorumlarıNAKRE:

Bir cinsiyet problemi var cinsiyeti belirsiz

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