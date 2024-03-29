Kerem Bürsin'in rol aldığı film çekimleri ertelendi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç gündür reklam çekiminde yer alan oyuncu, dün Mavi Mağara setine çıkmaya hazırlanırken rahatsızlandı. Testleri yapılan oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkınca set ileri bir tarihe ertelendi.

FİLMDE ASKERİ OYNAYACAK

2 Nisan'da çekimleri başlayacak olan filmde Kerem Bürsin Cem adlı askeri oynayacak. Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmi Altan Dönmez yönetecek. Mavi Mağara'nın İstanbul'da başlayacak çekimleri Kaş'ta devam edecek.