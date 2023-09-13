Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde bu hafta neler olacak?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize ve Serkan arasındaki eğlenceli bir o kadarda çekişmeli evlilik oyununda bu hafta neler olacak?

Kadir, günler sonra, Alize'nin kına gecesinde ortaya çıkar. Herkes, Kadir'in gerçekleri Alize'ye söyleyeceğini düşünür ancak Kadir, kimsenin beklemediği bir hamle yapar.

Sarp'ın kardeşi olduğunu öğrenen Serkan, annesiyle ilgili yaşadığı tüm hayal kırklığını Sarp'a yansıtınca Sarp çareyi evden kaçmakta bulur ancak giderken yazdığı mektup, Serkan'ın, Sarp'ın peşine düşmesini sağlar.

Serkan ve Alize, Sarp'ı sağ salim bulmak için harekete geçerler. Sarp'ı bulduklarında Serkan artık kardeşini kabullenir. Ancak Sarp'ın en büyük hayalini gerçekleştirmek için Alize'den yardım istemesi, Alize-Serkan ilişkisindeki tüm dengelerin değişmesine neden olur.

Kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenen Alize, ne yapacaktır?