Kate Middleton'ın görünmeyen gücü saraydan ayrılıyor! 15 yıllık sadakat, sessiz bir vedayla bitti

Kate Middleton'ın hem kişisel asistanı hem de yıllardır stil danışmanlığını yürüten Natasha "Tash" Archer, 15 yılın ardından Kensington Sarayı'ndaki görevinden ayrılıyor. Saray yetkilileri, 37 yaşındaki Archer'ın kendi özel danışmanlık şirketini kurmak üzere yeni bir kariyer yolculuğuna çıktığını doğruladı.

2010'DA KRALİYET'E KATILDI

Archer, 2010 yılında Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William'a kişisel asistan olarak göreve başladı. Zamanla Kate'in moda danışmanlığı görevini de üstlenerek, onun şıklığında önemli bir rol oynadı. Alexander McQueen ve Jenny Packham gibi dünyaca ünlü tasarımcılardan seçtiği elbiselerle Kate'in stiline yön verdi. Aynı zamanda Prenses'i moda kurallarını esnetmesi konusunda da cesaretlendirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA VURGUSU

Son yıllarda Archer, Kate'in kıyafetlerini dönüştürerek yeniden kullanmasına da öncülük etti. Bu yaklaşımıyla, kraliyet ailesinde sürdürülebilir moda anlayışını benimseten isimlerden biri oldu.

"KATE MİDDLETON ETKİSİ"NİN MİMARI

"Kate Middleton etkisi" olarak bilinen; Prenses'in giydiği kıyafetlerin kısa sürede tükenmesine neden olan moda fenomeninin arkasındaki isimlerden biri de Archer'dı. 2017 yılında kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evlenen Natasha Archer, kraliyet çiftinin pek çok uluslararası ziyaretinde yanlarındaydı.

ONUR NİŞANI VE TERFİ

Kate ve William'a uzun yıllar verdiği hizmet nedeniyle 2019 yılında Royal Victorian Order nişanı ile ödüllendirilen Natasha Archer, birkaç yıl sonra da kıdemli özel yönetici asistanlığına terfi etmişti. Archer, eşi Chris Jackson ile evliliğinden iki çocuk sahibi. Kensington Sarayı'ndaki görevine veda eden Archer'ın yeni danışmanlık şirketiyle nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.