Kanal D'nin 'Ya Çok Seversen' Dizisi Yeni Bölümüyle Ekrana Geliyor

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' yeni bölümüyle ekrana geliyor. Leyla ve Ateş'in yaşadığı yanlış anlaşılma ve tehlikelerle dolu maceraları konu alınıyor.

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi "Ya Çok Seversen" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin 4'üncü bölümünün özeti şöyle;

Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

Leyla yanlış anlaşılmanın büyümesi sonucu Ateş'e karşı intikam duygusu besler. Bunun için Arcalı kardeşlerle katıldığı etkinlikte bir oyun oynar. İkisi de gerçeğin bildikleri gibi olmadığını fark edince işin rengi değişir, araları düzelir.

Ateş, çocuklarla olan ilişkisinden bunalır ve bir karar alır. Bu kararı öğrenen Leyla, Ateş ile ilgili geri dönülmez bir yola girer.

Şirketteki köstebek büyük bir krize sebep olur. Leyla bu krizin çözümünde anahtar bir rol oynar.

Yakup ise tüm ekipten gizli olarak kirli bir plan peşindedir. Bu sırada ekip onları yolun sonuna götürecek tehlikenin geldiğinden habersizdir. Leyla kim olduğunun açığa çıkması tehlikesine hiç bu kadar yakın olmamıştır.