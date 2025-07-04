Kanal D'de Magazin D Yaz Dönemi Başlıyor

ÖZEL görüntüler, olay röportajlar, Ege sahillerinden canlı bağlantılar; Kanal D'nin yaz ekranı klasiklerinden Magazin D Yaz, ekranları ısıtmaya geliyor.

Yazın tüm heyecanı magazinin kalbi tüm yaz boyunca Magazin D Yaz'da yaşanacak. Tara de Vries'in sunumuyla Magazin D Yaz, 7 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D'de ekrana gelecek.

Programda, Asiye Acar'la özel röportajlar, şıklık yarışına sahne olan davetler, Bodrum ve Çeşme'den canlı bağlantılar, konserler ve gündem değiştirecek en yeni magazin haberleri yer alacak.

Ünlüler dünyasında olup bitenler, tatil beldelerinden en sıcak ve özel görüntülerle Magazin D Yaz, 7 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 13.00'te Kanal D'de.