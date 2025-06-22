Kader ve Abdullah'ın Unutulmaz Düğün Töreni

Kader ve Abdullah'ın Unutulmaz Düğün Töreni
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Şehrar Düğün Salonu'nda Kader ve Abdullah çifti, canlı müzik eşliğinde düzenlenen muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan çift, bağlarını güçlendirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Şehrar Düğün salonu'nda Kader ve Abdullah dünya evine girdi.

Tavşanlı Şehrar Havuzlu Düğün Salonu, Kader ve Abdullah çiftinin muhteşem düğün törenine ev sahipliği yaptı. Bilgisayar teknikeri damat ile harita teknikeri gelinin hayatlarını birleştirdiği bu özel gecede sevenleri onları yalnız bırakmadı. Uzaktan ve yakından gelen davetliler, havuz başında düzenlenen düğün töreninde doyasıya eğlendi.

Gelin Ceren'in annesi Zeynep ve babası İsmail Tunç ile damadın annesi Mine ve babası Hüseyin Uzun'un mutluluklarına ortak olduğu gecede, canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Takı merasiminin ardından sahneye çıkan Kader ve Abdullah, alkışlar eşliğinde düğün pastasını kesti. Birbirlerine pasta ikram eden genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Kader ve Abdullah çifti, bu unutulmaz gece ile hayatlarının yeni ve heyecan dolu bir bölümüne adım attı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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